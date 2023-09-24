Грэм Сунесс: Погба очень ленивый

Бывший футболист, а ныне эксперт на британском телевидении Грэм Сунесс, резко раскритиковал полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Шотландец не выбирал выражений, чем поднял новую волну хайпа вокруг французского футболиста.

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленивый.

Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в то время.

Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни чуточку. Он ленивый болван», - сказал эксперт.

Недавно мы писали о том, что Погба попал в допинговый скандал.

На данный момент, футболист является игроком Ювентуса, но в последние годы его часто преследуют травмы. За последние два сезона француз сыграл лишь 12 поединков, в которых отдал 1 результативную передачу.

В Ювентусе игрок с 2022 года. Транфермаркт оценивает 30-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что вчера туринский клуб в матче Серии А проиграл Сассуоло.