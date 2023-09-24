EN EN NG NG
Главная Новости Грэм Сунесс: Погба очень ленивый

Грэм Сунесс: Погба очень ленивый

Новости футбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Грэм Сунесс: Погба очень ленивый Грэм Сунесс: Погба очень ленивый

Бывший футболист, а ныне эксперт на британском телевидении Грэм Сунесс, резко раскритиковал полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Шотландец не выбирал выражений, чем поднял новую волну хайпа вокруг французского футболиста.

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленивый.

Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в то время.

Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни чуточку. Он ленивый болван», - сказал эксперт.

Недавно мы писали о том, что Погба попал в допинговый скандал.

На данный момент, футболист является игроком Ювентуса, но в последние годы его часто преследуют травмы. За последние два сезона француз сыграл лишь 12 поединков, в которых отдал 1 результативную передачу.

В Ювентусе игрок с 2022 года. Транфермаркт оценивает 30-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что вчера туринский клуб в матче Серии А проиграл Сассуоло.

Связанные команды и лиги
Ювентус Серия А Италия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:40 Неймар требует отставки Жорже Жезуша Новости футбола Сегодня, 11:13 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 11:03 Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу Новости футбола Сегодня, 11:02 Арсенал и Тоттенхэм поделили очки в дерби Северного Лондона Новости футбола Сегодня, 10:20 Грэм Сунесс: Погба очень ленивый Новости футбола Сегодня, 09:40 Защитник Брентфорда интересен европейским грандам Новости футбола Сегодня, 08:34 Вильяреал рассматривает трансфер полузащитника Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 07:44 Тренер Тоттенхэма рассказал о любви к другому клубу АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:05 Президент ПСЖ обвинил Месси во лжи Новости футбола Сегодня, 06:23 Клубы АПЛ следят за Дембеле
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023 Футбол Сегодня Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико Мадрид - Реал Мадрид 24 сентября 2023 Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Хатайспор - Трабзонспор 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Норшеланн - Гвидовре 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - АЕК 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Богемианс - Шелбурн 25 сентября 2023 Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Хаддерсфилд 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Спортинг - Риу Аве 25 сентября 2023 года