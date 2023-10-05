Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль. Есть комментарий Клоппа
Новости футбола Сегодня, 21:16
Фото: facebook.com/LiverpoolFC
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу первого гола Райана Гравенберха за «красных», который был забит в матче с «Рояль Унион» (2:0).
«Он отличный парень, и я очень рад за него. Время, проведенное им в «Баварии», не было концом света, он сыграл 35 матчей, что вполне достойно для молодого игрока.
Но теперь он может войти в игровой ритм, и вы видите это, когда он с мячом. Когда мы можем выводить на подходящие позиции, он невероятен. Все очень рады за него. Возможно, это был не самый сложный гол, который он забил в своей карьере, но гол есть гол. Все они считаются одинаково», - сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.
«Ливерпуль» набрал шесть очков в двух турах группового этапа Лиги Европы.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
Новости футбола Сегодня, 15:37 Чайки вырвали ничью во Франции. Оценки игроков за матч Лиги Европы Марсель – Брайтон
Новости футбола Сегодня, 14:40 Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом
Новости футбола Сегодня, 13:19 Стала известна заявка сборной Англии на матчи против Австралии и Италии
Новости футбола Вчера, 19:19 Сороки удивили французов в Англии. Стали известны оценки игроков за матч ЛЧ Ньюкасл – ПСЖ
Новости футбола Вчера, 19:01 Альварес лучше Холанда. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Манчестер Сити
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 22:36 В стиле Моуринью: Особенный унизил соперника после победы в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 22:13 Зрелищный Брайтон. Чайки установили рекорд века для команд АПЛ Новости футбола Сегодня, 21:47 Ромелу Лукаку продлил свою уникальную голевую серию в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 21:16 Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль. Есть комментарий Клоппа Новости футбола Сегодня, 21:02 Вест Хэм установил рекорд Англии в еврокубках Новости футбола Сегодня, 17:56 Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз Новости футбола Сегодня, 16:54 Группа Е и G. Ливерпуль одерживает минимальную победу, а Рома разгромляет соперника Новости футбола Сегодня, 16:38 Валенсия обвинила Винисиуса во лжи Новости футбола Сегодня, 16:23 Лионель Месси номинирован на две награды MLS Новости футбола Сегодня, 16:00 Марокко хоче отобрати финал Чемпионата Мира-2030, который пройдет в Испании
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Страсбур — Нант 6 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Лутон Таун - Тоттенхэм 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Болонья 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Бохум 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Унион Берлин 7 октября 2023 года