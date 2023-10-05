Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль. Есть комментарий Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу первого гола Райана Гравенберха за «красных», который был забит в матче с «Рояль Унион» (2:0).

«Он отличный парень, и я очень рад за него. Время, проведенное им в «Баварии», не было концом света, он сыграл 35 матчей, что вполне достойно для молодого игрока.

Но теперь он может войти в игровой ритм, и вы видите это, когда он с мячом. Когда мы можем выводить на подходящие позиции, он невероятен. Все очень рады за него. Возможно, это был не самый сложный гол, который он забил в своей карьере, но гол есть гол. Все они считаются одинаково», - сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.