Гран-при Формулы-1 в Бразилии: расписание уикенда

Также напомним, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году.

Кроме этого, пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном. Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и быстрее проводить пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.

Но Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.