Гран-при Формулы-1 в Бразилии: расписание уикенда
В эти выходные продолжится американское турне в Формуле 1. Следующее соревнование состоится в Бразилии.
Daily Sport представляет вам расписание выходных. Обратите внимание, что мы указали местное время в Бразилии, а в скобках указано центральноевропейское.
3 ноября
- Первая практика - 11:30 (15:30)
- Квалификация - 15:00 (19:00)
4 ноября
- Квалификация до спринта - 11:00 (15:00)
- Спринт - 15:30 (19:30)
5 ноября
- Гонка - 14:00 (18:00)
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Кроме этого, пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном. Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и быстрее проводить пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.
Но Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.