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Гран-при Формулы-1 в Бразилии: расписание уикенда

Новости автоспорта Вчера, 15:14
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Гран-при Формулы-1 в Бразилии: расписание уикенда Гран-при Формулы-1 в Бразилии: расписание уикенда

В эти выходные продолжится американское турне в Формуле 1. Следующее соревнование состоится в Бразилии.

Daily Sport представляет вам расписание выходных. Обратите внимание, что мы указали местное время в Бразилии, а в скобках указано центральноевропейское.

3 ноября

  • Первая практика - 11:30 (15:30)
  • Квалификация - 15:00 (19:00)

4 ноября

  • Квалификация до спринта - 11:00 (15:00)
  • Спринт - 15:30 (19:30)

5 ноября

  • Гонка - 14:00 (18:00)

Также напомним, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году.

Кроме этого, пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном. Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и быстрее проводить пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.

Но Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.

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