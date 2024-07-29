Грандиозная сенсация. Пара из Северной Кореи вышла в финал микста в настольном теннисе

Грандиозной сенсацией завершился сегодняшний игровой день в миксте в настольном теннисе на Олимпиаде-2024.

Дело в том, что в финал сумела пробраться пара из Северной Кореи – Ри Чон Син и Ким Кун Йон. На старте турнира они имели 16-й номер посева из 16 возможных.

На самом старте турнира пара из Северной Кореи в пяти сетах выбила японский дуэт Томоказу Харимото/Хина Хаята, который был под вторым номером посева. В четвертьфинале они одолели пару восьмых сеяных из Швеции, а в полуфинальной игре одолели представителей Гонконга, которые имели четвертый рейтинг на турнире.

Тем самым они обеспечили для Северной Кореи первую медаль на Олимпиаде-2024.

Для Ри Чон Син и Ким Кун Йон эта Олимпиада является первой в карьере.

В финале северокорейский дуэт сыграет против представителей Китая Сунь Ингша/Вань Чуцинь.