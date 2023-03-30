Гранды европейского футбола следят за 15-летним хорватом Пульичем

15-летний защитник хорватского “Осиека” Любо Пульич привлек внимание со стороны грандов мирового футбола.

В частности, к нему есть интерес со стороны “Барселоны” и “Ювентуса”.

Туринский клуб следит за ним уже год и считает его большим талантом.

Ранее СМИ писали, что игрока также хотят видеть в своих рядах “Бавария” и дортмундская “Боруссия”.

На данный момент стоимость молодого хорвата оценивают в 10 миллионов евро.