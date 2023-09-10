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Гостиница Роналду примет пострадавших от землетрясения в Марокко

Новости футбола Сегодня, 03:00
Гостиница Роналду примет пострадавших от землетрясения в Марокко Гостиница Роналду примет пострадавших от землетрясения в Марокко

Гостиница Pestana CR7 Marrakech, которая принадлежит звездному нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поможет в размещении пострадавших в результате землетрясения в Марокко.

Как пишет Canal 24 Horas, марокканский отель станет пристанищем для всех, кто остался без дома во время разрушительного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на 9 сентября.

Гостиница португальского футболиста имеет четыре звезды и находится в Марракеше, который больше всего пострадал.

В отеле расположен фитнес-центр, ресторан и открытый бассейн.

В результате сильнейшего землетрясения в Марокко погибли более 1000 человек погибли, еще сотни граждан получили ранения. По причине страшной трагедии был отменен матч между сборными Марокко и Либерии в рамках отбора на Кубок африканских наций.

По информации местных СМИ, данное землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Уже зафиксированы разрушения исторических зданий в городе Марракеш, которые признаны наследием ЮНЕСКО.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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