Гостиница Роналду примет пострадавших от землетрясения в Марокко

Гостиница Pestana CR7 Marrakech, которая принадлежит звездному нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поможет в размещении пострадавших в результате землетрясения в Марокко.

Как пишет Canal 24 Horas, марокканский отель станет пристанищем для всех, кто остался без дома во время разрушительного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на 9 сентября.

Гостиница португальского футболиста имеет четыре звезды и находится в Марракеше, который больше всего пострадал.

В отеле расположен фитнес-центр, ресторан и открытый бассейн.

В результате сильнейшего землетрясения в Марокко погибли более 1000 человек погибли, еще сотни граждан получили ранения. По причине страшной трагедии был отменен матч между сборными Марокко и Либерии в рамках отбора на Кубок африканских наций.

По информации местных СМИ, данное землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Уже зафиксированы разрушения исторических зданий в городе Марракеш, которые признаны наследием ЮНЕСКО.