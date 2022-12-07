Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором хет-трика в плей-офф ЧМ с 1962 года

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, забивший три гола в ворота Швейцарии (6:1) в игре 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, стал самым молодым автором хет-трика с 1962 года на стадии плей-офф.

Рамуш отличился тремя голами в возрасте 21 год и 169 дней. Рекорд принадлежит венгру Флориану Альберту, который забил три гола в ворота Болгарии в возрасте 20 лет и 261 дня.

Напомним, что Рамуш заменил в стартовом составе Криштиану Роналду, который появился на поле лишь во втором тайме.

В четвертьфинале турнира португальцы сыграют с Марокко.