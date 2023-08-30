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Гонсало Гедеш возвращается в Бенфику

Новости футбола Сегодня, 07:14
Гонсало Гедес возвращается в «Бенфику» Гонсало Гедес возвращается в «Бенфику»

Гонсало Гедеш перешел из Вулвергемптона в Бенфику на права годовой аренды, сообщает официальный сайт лиссабонцев.

Прошлый сезон португалец начал в составе "волков", но в январе 2023 года перешел в аренду в Бенфику. Прошлым летом игрок присоединился к английскому клубу, перейдя из Валенсии за 27 миллионов фунтов стерлингов. Через шесть месяцев он вернулся в родной клуб.

Гонсало является воспитанником лиссабонцев. Он играл во всех молодежных командах Бенфики и в сезоне 2014-15 дебютировал за основную команду в кубковом противостоянии. В том сезоне он провел девять матчей за основной коллектив.

Он закрепился в основной команде и провел в Лиссабоне следующие два сезона, после чего в 2016 году перебрался в ПСЖ. Однако вингер не смог закрепиться в составе парижан и переехал в Валенсию, где провел пять следующих сезонов. За 27 миллионов фунтов стерлингов он перебрался в Англию.

В составе "волков" он провел 13 матчей, забил один гол и оформил один ассист. Следующие полгода провел в Португалии, где тоже забил гол и отдал одну голевую передачу в 12 матчах.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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