Голландец Дэйли Блинд нашел новый клуб

Пресс-служба “Жироны” на официальном сайте объявила о переходе голландского защитника Дэйли Блинда.

33-летний футболист являлся свободным агентом и поэтому достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Последним клубом Блинда была мюнхенская “Бавария”, за которую он выступал с января 2023 года. Всего он провел за немецкий клуб забил пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за “Аякс”, “Гронинген”, “Манчестер Юнайтед” и вновь “Аякс”. 7-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.

Блинд с 2013 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду 101 матч, забил три гола и отдал 15 результативных передач, а также получил 12 желтых передач. Бронзовый призёр чемпионата мира-2014, серебряный призёр Лиги наций-2019.