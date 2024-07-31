Голкипер Вильярреала уже прошел медосмотр в Челси

Вопрос решен. Челси уже в ближайшие сутки огласит о переходе голкипера Филипа Йоргенсена из Вильярреала.

Как сообщает Фабрицио Романо, датский вратарь уже прибыл в США, где Челси проходит предсезонную подготовку. Он уже прошел медосмотр и готов подписать шестилетний контракт.

За переход Йоргенсена Челси заплатит Вильярреалу 24,5 миллиона евро.

Ожидается, что в качестве основного голкипера сезон начнет Роберт Санчес, а Йоргенсен будет его конкурентом.

22-летний датский голкипер является выпускником академии Вильярреала. В минувшем сезоне он пробился в основу клуба и сыграл 36 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 63 гола.

Напомним, Челси минувший сезон Премьер-лиги завершил на шестом месте, но из-за победы Манчестер Юнайтед в Кубке Англии сыграет в новом сезоне лишь в Лиге конференций.