Голкипер “Тоттенхэма” будет получать космическую зарплату в Саудовской Аравии

Голкипер “Тоттенхэма” Хьюго Льорис действительно рассматривает предложение от одного из клубов в Саудовской Аравии.

По данным The Times, на Ближнем Востоке француз может получать гораздо большую зарплату, чем в английском клубе.

Источник пишет, что контракт в Саудовской Аравии в три раза превышает текущий контракт игрока с английским клубом по финансоым условиям.

Сам Льорис пока еще не определился с выбором.