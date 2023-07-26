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Голкипер "ПСЖ", пострадавший от лошади, вскоре сможет вернуться в футбол

Новости футбола Сегодня, 06:00
Голкипер "ПСЖ", пострадавший от лошади, вскоре сможет вернуться в футбол Фото: твиттер ПСЖ

Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико, который длительный отрезок времени пропустил из-за страшной травмы головы, может вернуться в футбол.

По информации издания Marca, 29-летнего стража ворот недавно вывели из реанимации, где он находился в коме в последнее время.

Как рассказала журналистам супруга футболиста Альба Силва, Серхио Рико частично восстановил память и способен общаться.

В данный момент игрок парижского клуба остается в одной из больниц в Севилье.

Как рассказал невролог, который занимается лечением футболиста, в ближайшее время ему предстоит еще одна операция.

Несмотря на серьезные повреждения, рассказывает врач, у Рико нет признаков неврологических повреждений.

Он подчеркнул, что при отсутствии такого рода повреждений пациенты обычно полностью восстанавливаются и могут вернуться к нормальной жизни

При этом невролог не смог дать окончательного ответа относительно возможности продолжения игровой карьеры Рико.

Напомним, что футболист получил серьезные травмы в результате удара лошади.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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