Голкипер "ПСЖ", пострадавший от лошади, вскоре сможет вернуться в футбол
Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико, который длительный отрезок времени пропустил из-за страшной травмы головы, может вернуться в футбол.
По информации издания Marca, 29-летнего стража ворот недавно вывели из реанимации, где он находился в коме в последнее время.
Как рассказала журналистам супруга футболиста Альба Силва, Серхио Рико частично восстановил память и способен общаться.
В данный момент игрок парижского клуба остается в одной из больниц в Севилье.
Как рассказал невролог, который занимается лечением футболиста, в ближайшее время ему предстоит еще одна операция.
Несмотря на серьезные повреждения, рассказывает врач, у Рико нет признаков неврологических повреждений.
Он подчеркнул, что при отсутствии такого рода повреждений пациенты обычно полностью восстанавливаются и могут вернуться к нормальной жизни
При этом невролог не смог дать окончательного ответа относительно возможности продолжения игровой карьеры Рико.
Напомним, что футболист получил серьезные травмы в результате удара лошади.