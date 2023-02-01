Голкипер ПСЖ Кейлор Навас перебрался в АПЛ

Страж ворот ПСВ Кейлор Навас доиграет сезон в чемпионате Англии.

Вчера костариканец подписал арендное соглашение с клубом АПЛ “Ноттингем Форест”.

Финансовые детали сделки пока не сообщаются.

В этом сезоне Навас сыграл лишь в двух матчах за парижан во всех турнирах.