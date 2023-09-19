Голкипер Милана получил травму в матче Лиги Чемпионов

Голкипер Милана Майк Меньян получил травму во время матча Лиги Чемпионов.

В первом туре Милан на Сан-Сиро встречался с Ньюкаслом Юнайтедом. Голкипер "Россонери" на 80-й минуте сел на газон и после осмотра медиков попросил замену. 28-летний Майк Меньян не смог завершить игру из-за повреждения. На поле вышел 31-летний Марк Спортьелло, для которого это первая игра в сезоне 2023-2024.

В этом сезоне Майк Меньян провел четыре матча на официальном уровне и пропустил семь голов. Также однажды сыграл на ноль.

В мае 2021 года объявили о переходе голкипера в Милан. Меньян подписал контракт с итальянским клубом на пять лет. В свой первый сезон стал чемпионом Серии А и был признан лучшим вратарем лиги в сезоне 2021-2022. В общей сложности Майк Меньян провел за Милан 71 матч. За сборную Франции провел девять матчей с 2020 года. Вместе со своей командой выиграл Лигу Наций в 2021 году.

Напомним, что ПСЖ хочет вернуть Меньяна в свой клуб. Французский игрок ранее уже был в лагере парижан, но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.