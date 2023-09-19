EN EN NG NG
Главная Новости Голкипер Милана получил травму в матче Лиги Чемпионов

Голкипер Милана получил травму в матче Лиги Чемпионов

Новости футбола Сегодня, 15:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Голкипер Милану получил травму в матче Лиги Чемпионов Голкипер Милану получил травму в матче Лиги Чемпионов

Голкипер Милана Майк Меньян получил травму во время матча Лиги Чемпионов.

В первом туре Милан на Сан-Сиро встречался с Ньюкаслом Юнайтедом. Голкипер "Россонери" на 80-й минуте сел на газон и после осмотра медиков попросил замену. 28-летний Майк Меньян не смог завершить игру из-за повреждения. На поле вышел 31-летний Марк Спортьелло, для которого это первая игра в сезоне 2023-2024.

В этом сезоне Майк Меньян провел четыре матча на официальном уровне и пропустил семь голов. Также однажды сыграл на ноль.

В мае 2021 года объявили о переходе голкипера в Милан. Меньян подписал контракт с итальянским клубом на пять лет. В свой первый сезон стал чемпионом Серии А и был признан лучшим вратарем лиги в сезоне 2021-2022. В общей сложности Майк Меньян провел за Милан 71 матч. За сборную Франции провел девять матчей с 2020 года. Вместе со своей командой выиграл Лигу Наций в 2021 году.

Напомним, что ПСЖ хочет вернуть Меньяна в свой клуб. Французский игрок ранее уже был в лагере парижан, но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.

Связанные команды и лиги
Лига Чемпионов
Популярные новости
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола 14 сен 2023, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола 13 сен 2023, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:49 Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 15:31 Голкипер Милана получил травму в матче Лиги Чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:44 Милан и Ньюкасл Юнайтед сыграли вничью в первом туре Лиги Чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:43 Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты первого тура Новости футбола Сегодня, 13:58 Нашлась вторая жертва, обвинившая четырех игроков молодежной команды Реала Новости футбола Сегодня, 13:21 Нынешний сезон Лиги Чемпионов первый за 20 лет без Месси и Роналду Новости футбола Сегодня, 13:05 Милан - Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 12:21 Ибрагимович заявил, что готов сыграть за Милан Новости футбола Сегодня, 11:34 Кейн мог перейти в Манчестер Юнайтед в следующем году Новости футбола Сегодня, 10:41 В Челси надеются на возвращение двух полузащитников в следующий матч
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Лилль - Олимпия Любляна 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Копенгаген 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Ланс 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Брага - Наполи 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Интер 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - ПСВ 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Манчестер Юнайтед 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Олимпия Асунсьон - Спортиво Амельяно 21 сентября 2023 года