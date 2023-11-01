Голкипер Манчестер Юнайтед таки сыграет на Кубке Африки

Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана решил присоединиться к сборной на Кубок Африканской Нации, как сообщает Daily Mail.

Участие в турнире приведет к отсутствию игрока в клубе примерно месяц, так как соревнования продлятся с 13 января по 11 февраля. Ранее из-за сложного старта сезона в Манчестер Юнайтед Онана сомневался, стоит ли ему ехать на турнир. Камерун в группе C Кубка Африки сыграет с командами Сенегала, Гвинеи и Гамбии.

Напомним, что вратарь решил завершить карьеру в сборной в декабре 2022 года после конфликта на Чемпионате мира с главным тренером Ригобером Сонгом. Однако уже в сентябре этого года он вернулся на отборочный матч Кубка Африки против Бурунди. Кроме того, Онана сыграл против Сенегала в прошлом месяце.

33-й Кубок Африки проходил в январе-феврале 2022 года в Камеруне, хотя изначально планировался на лето 2021 года. Победителем впервые в своей истории стала команда Сенегала. Следующий турнир пройдет с 13 января по 11 февраля.

Андре Онана заменил Давида де Хеа на позиции основного вратаря Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" не захотели продлевать контракт с испанцем.