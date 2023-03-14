Голкипер "Баварии" заказал 700 кг шоколада для одноклубника, но он их не получит

Голкипер “Баварии” Янн Зоммер заказал грузовик шоколада для своего одноклубника Маттейса де Лигта.

Таким образом он хотел поблагодарить партнера за вынос мяча с линии ворот в матче Лиги чемпионов с ПСЖ.

По данным СМИ, масса груза составила около 700 кг. Когда грузовик подъезжал к Мюнхену, то выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится из-за местных законов.

После этого компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации.