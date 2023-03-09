Голкипер “Баварии” пообещал своему одноклубнику грузовик с шоколадом за спасение ворот

Голкипер “Баварии” Ян Зоммер высоко оценил действия одноклубника Маттейса де Лигта в матче с ПСЖ (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В одном из моментов встречи страж ворот ошибся, потеряв мяч, после чего де Лигт в невероятном прыжке вынес мяч с линии ворот.

“Я готов оставить грузовик со швейцарским шоколадом у его порога!” — сказал он.

В итоге “Бавария” прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв парижан по сумме двух матчей со счетом 3:0.