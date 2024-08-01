Гольф на Олимпиаде 2024 года. Где и когда смотреть соревнования

На Олимпийских играх 2024 в четверг, 1 августа, начинаются соревнования по гольфу, которые будут продолжаться до воскресенья, 4 августа.

Турниры по гольфу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже запланированы на Le Golf National в Гийанкуре. 60 гольфистов будут соревноваться в течение четырех раундов за звание олимпийского чемпиона. Поля, в сумме, рассчитаны на 72 лунки. Кому понадобится меньше ударов, тот и станет победителем - стандартные правила гольфа.

Где и когда смотреть этот матч

NBC Universal приобрел все права на трансляцию и стриминг летних Олимпийских игр 2024 года, в том числе и на гольф. Все раунды будут доступны на канале Peacock по подписке. Также, можно будет трансляцию посмотреть на каналах NBC, Golf Channel и USA Network.

Первый раунд состоится в четверг, 1 августа. Все игровые дни будут начинаться в одно время - в 9:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас информацию об одной из дисциплин турнира - гольф.