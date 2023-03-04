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Голевое действие Цыганкова не помогло: "Жирона" проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 10:03
Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании “Хетафе” на своем поле разгромил “Жирону” со счетом 3:2.

Хозяева после первого тайма повели с преимуществом в три мяча благодаря дублю Энеса Унала и голу Борхи Майораля. Гости во второй половине сумели лишь сократить отставание в счете. Отличились Валентин Кастельяноса с паса Виктора Цыганкова и Мигель Гутьеррес.

“Хетафе”, набрав 25 очков, вышел из зоны вылета и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 30 очками осталась на 11-й позиции.

“Хетафе” – “Жирона” - 3:2 (3:0)
Голы: Унал, 2 - 1:0, Унал, 14 (с пенальти) - 2:0, Майораль, 43 - 3:0, Кастельянос, 54 - 3:1, Гутьеррес, 80 - 3:2

“Хетафе”: Сория, Суарес (Иглесиас, 73), Джене, Дуарте, Альдерете, Максимович, Альгобия (Аленья, 73), Порту, Унал (Сеоане, 88), Мунир (Милья, 73), Майораль (Мата, 88).

“Жирона”: Гассанига, Мартинес (Мигель Гутьеррес, 46), Хуанпе (Давид Лопес, 46), Буэно, Хави (Стуани, 80), Цыганков, Рикельме (Рейньер, 69), Ромеу, Гарсия, Алеиш Гарсия (Фернандес, 46), Кастельянос.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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