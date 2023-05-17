Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке

В первом матче 1/2 финала Кубка Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Айн” на своем поле разгромил “Аль-Наср” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Андрея Ярмоленко, Матиаса Паласиоса и дубль Софьяна Рахими. У гостей отличился Адель Таарабт.

Ответный матч “Аль-Наср” - “Аль-Айн” состоится 21 мая.

“Аль-Айн” – “Аль-Наср” – 4:1 (0:0)

Голы: Ярмоленко, 59 (с пенальти) - 1:0, Паласиос, 69 - 2:0, Рахими, 77 - 3:0, Таарабт, 90+2 - 3:1, Рахими, 90+4 - 4:1

“Аль-Айн”: Эйса, Мохаммед, Перейда, Куадио, Эрик, Мубарик, Надер, Ярмоленко (Халфан, 87), Паласиос (Мохамед Ахмад, 88), Сантос (Хума Хасан, 32), Рахими.

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