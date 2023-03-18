Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле обыграл “Абху” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Криштиану Роналду и Талиски. У гостей отличился Абдулфаттах Адам.

“Аль-Наср”, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Абха” с 23 очками осталась на 12-й позиции.

“Аль-Наср” – “Абха” - 2:1 (0:1)

Голы: Адам, 26 - 0:1, Роналду, 78 - 1:1, Талиска, 86 (с пенальти) - 2:1

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 88), Альваро Гонсалес, Аль-Амри, Конан, Талиска, Луис Густаво, Аль-Сулайхим (Маран, 46), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 65), Роналду, Гариб (Машарипов, 88).

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