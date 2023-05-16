Гол Роналду помог "Аль-Насру" обыграть середняка чемпионата Саудовской Аравии

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде обыграл “Аль-Таи” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Криштиану Роналду с пенальти и Талиски.

“Аль-Наср”, набрав 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

“Аль-Таи” – “Аль-Наср” - 0:2 (0:0)

Голы: Роналду, 52 (с пенальти) - 0:1, Талиска, 80 - 0:2

“Аль-Наср”: Росси, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Аль-Авджами (Аль-Амри, 83), Конан (Бушаль, 90), Луис Густаво, Аль-Сулайхим (Аль-Наджи, 73), Аль-Хайбари (Аль-Фатиль, 90), Талиска, Гариб (Яхья, 73), Роналду.

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