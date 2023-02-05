Гол Малиновского не спас "Марсель" от поражения в матче с "Ниццей"

В матче 22-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле проиграл “Ницце” со счетом 1:3.

Победу гостям принесли голы Софиана Диопа, Гаэтана Лаборда и Билаля Браими. У хозяев отличился Руслан Малиновский.

“Ницца”, набрав 34 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Марсель” с 46 очками остался на второй позиции.

“Марсель” – “Ницца” - 1:3 (0:2)

Голы: Диоп, 38 - 0:1, Лаборд, 44 - 0:2, Малиновский, 60 - 1:2, Браими, 85 - 1:3

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба (Колашинац, 70), Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Пайет (Санчес, 46), Ронжье (Верету, 70), Гендузи (Унаи, 82), Ундер, Витинья (Малиновский, 46).

“Ницца”: Шмейхель, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Рэмзи (Будауи, 66), Ндайшиме (Росарио, 73), Тюрам, Диоп (Браими, 66), Лаборд (Менди, 82), Моффи (Баркли, 73).

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