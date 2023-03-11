Гол "Кварадоны" помог "Наполи" победить в домашнем матче Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле обыграл бергамскую “Аталанту” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Хвичи Кварацхелии и Амира Ррахмани.

“Наполи”, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Аталанта” с 42 очками осталась на шестой позиции.

“Наполи” – “Аталанта" - 2:0 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 60 - 1:0, Ррахмани, 77 - 2:0

“Наполи”: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 76), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 66), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 66), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Дзербин, 85).

“Аталанта”: Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 69), Толои (Лукман, 89), Джимшити (Демирал, 44), Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Бога, 68), Эдерсон, Сапата, Хейлунд (Муриэль, 46).

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