Гол Кавани не спас "Валенсию" от поражения в матче Ла Лиги

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле обыграл “Валенсию” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Сэмюэла Чуквезе и Хуана Фойта. У гостей отличился Эдинсон Кавани.

“Вильярреал”, набрав 24 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 19 очками осталась на 10-й позиции.

“Вильярреал” – “Валенсия” - 2:1 (1:1)

Голы: Кавани, 21 - 0:1, Чуквезе, 45 - 1:1, Фойт, 88 - 2:1

“Вильярреал”: Рейна, Фемения (Фойт, 33), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 79), Капу, Парехо, Алекс Баэна (Тригерос, 79), Чуквуэзе (Моралес, 72), Пино (Джексон, 72), Жерар Морено.

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт, Диакаби, Гайя, Алмейда, Нико Гонсалес (Гильямон, 79), Муса (Мориба, 57), Кастильехо, Кавани (Дуро, 79), Лино (Клюйверт, 74).

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