Goal.com определил топ-10 худших трансферов в истории "Реала"

Портал Goal.com составил свой рейтинг худших трансферов в истории мадридского “Реала”.

Первое место занял переход из “Челси” нападающего Эдена Азара. Вторым стал трансфер нападающего Луки Йовича из “Айнтрахта”. В топ-3 также вошел переход защитника Джонатана Вудгейта.

Топ-10 худших трансферов в истории "Реала" по версии Goal выглядит так:

1. Эден Азар – 120 млн евро, перешел из “Челси” в 2019 году.

2. Лука Йович – 66 млн евро, перешел из “Айнтрахта” в 2019 году.

3. Джонатан Вудгейт – 18,3 млн евро, перешел из “Ньюкасла” в 2004 году.

4. Кака – 65 млн евро, перешел из “Милана” в 2009 году.

5. Элвер Балич – 26 млн евро, перешел из “Фенербахче” в 1999 году.

6. Хамес Родригес – 80 млн евро, перешел из “Монако” в 2014 году.

7. Николя Анелька – 34,5 млн евро, перешел из “Арсенала” в 1999 году.

8. Вальтер Самуэль – 25 млн евро, перешел из “Ромы” в 2004 году.

9. Роберт Просинечки – 15 млн евро, перешел из “Црвены Звезды” в 1991 году.

10. Рейньер – 30 млн евро, перешел из “Сантоса” в 2020 году.