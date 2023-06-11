Goal.com обновил список топ-10 претендентов на "Золотой мяч"

Портал Goal.com обновил список из топ-10 претендентов на "Золотой мяч".

Первое место по-прежнему занимает нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси, который в ближайшее время перейдет в “Интер Майами”. На втором месте остался нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд. Третье место по-прежнему занимает нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе.

Топ-10 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal.com выглядит так:

1 (1). Лионель Месси (ПСЖ/"Интер Майами")

2 (2). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3 (3). Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4 (4). Винисиус Жуниор ("Реал")

5 (5). Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

6 (11). Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити")

7 (6). Виктор Осимхен ("Наполи")

8 (-). Родри ("Манчестер Сити")

9 (9). Роберт Левандовски ("Барселона")

10 (10). Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")