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Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси вернулся на первое место в списке претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal.

Месси опередил своего одноклубника и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который лидировал ранее. При этом на третье место вышел нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, который опередил нападающего ПСЖ Неймара.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в список претендентов не попал.

Топ-20 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal выглядит так:

1 (2). Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) - 21 гол и 17 результативных передач в сезоне-2022/2023.

2 (1). Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) - 25+7

3 (4). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 24+3

4 (3). Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии) - 18+15

5 (5). Роберт Левандовски ("Барселона", сборная Польши) - 20+6

6 (6). Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии) - 11+9

7 (7). Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии) - 4+14

8 (8). Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта) - 16+5

9 (9). Хвича Кварацхелия ("Наполи", сборная Грузии) - 10+11

10 (-). Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции) - 6+9

11 (11). Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии) - 8+8

12 (10). Джамал Мусиала ("Бавария", сборная Германии) - 12+12

13 (13). Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, сборная Англии) - 10+5

14 (-). Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) - 6+3

15 (12). Коди Гакпо (ПСВ, сборная Нидерландов) - 17+18

16 (-). Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко) - 3+4

17 (16). Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 16+6

18 (19). Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии) - 9+5

19 (17). Рафаэл Леау ("Милан", сборная Португалии) - 9+10

20 (20). Карим Бензема ("Реал", сборная Франции) - 6+1.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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