Goal: Месси продолжает лидировать в борьбе за "Золотой мяч"

Портал Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на “Золотой мяч”.

Первое место по-прежнему занимает нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. На втором месте остался нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, третью позицию сохранил норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд. Стоит отметить, что в список претендентов на награду попали трое аргентинцев Хулиан Альварес, Эмилиано Мартинес и Энцо Фернандес.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal выглядит так:

1 (1). Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) - 24 гола и 18 результативных передач в сезоне 2022/2023.

2 (2). Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) - 28+7

3 (3). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 24+3

4 (4). Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии) - 18+15

5 (5). Роберт Левандовски ("Барселона", сборная Польши) - 20+6

6 (6). Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии) - 11+9

7 (7). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии) - 4+14

8 (-). Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", сборная Аргентины) - 13+3

9 (8). Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта) - 16+5

10 (9). Хвича Кварацхелия ("Наполи", сборная Грузии) - 10+11

11 (11). Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии) - 8+8

12 (12). Джамал Мусиала ("Бавария", сборная Германии) - 12+12

13 (13). Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, сборная Англии) - 10+5

14 (-). Энцо Фернандес ("Бенфика", сборная Аргентины) - 4+6

15 (15). Коди Гакпо (ПСВ, сборная Нидерландов) - 17+18

16 (10). Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции) - 6+9

17 (14). Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) - 6+3

18 (17). Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 16+6

19 (16). Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко) - 3+4

20 (-). Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) - 8 “сухих” матчей.

Не пропустите: В "Наполи" отреагировали на интерес "Ньюкасла" к "Кварадоне".