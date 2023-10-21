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Главный тренер Тоттенхэма восхищен игрой своей команды

Новости футбола Сегодня, 02:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Главный тренер Тоттенхэма восхищен игрой своей команды Главный тренер Тоттенхэма восхищен игрой своей команды

В прошлом сезоне Тоттенхэм занял восьмое место в Премьер-лиге Англии отстав от зоны еврокубков на одно очко. Летом клуб сменил тренера и на замену Антонио Конте пришел австралиец Анге Постекоглу. Но также летом клубу пришлось распрощаться со своим главным нападающим Харри Кейном после его перехода в Баварию.

Не смотря на все это, «шпоры» очень уверенно начали сезон в текущем розыгрыше. После восьми туров, имея 20 очков, команда лидирует в АПЛ опережая Арсенал по разнице забитых мячей.

В интервью Sky Sports тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу сказал, что восхищается своей командой, но, также отметил, что улучшения игры требует линия атаки.

"У нас много новых игроков, новый тренер, новый стиль игры и тому подобное. Перемены всегда будут требовать некоторого времени. Честно говоря, про атаку нашей команды, мы можем быть еще более агрессивными в том, как мы играем и создавать еще больше моментов.

Но я бы сбалансировал это огромной стойкостью, которую мы продемонстрировали, и надежностью в обороне, которую мы имеем, учитывая, что у нас совершенно новая линия защиты и новая расстановка полузащиты.

На данный момент мы довольно хорошо справляемся, но я все еще жду, когда мы станем той командой, которой я хочу, чтобы мы стали. Основное, в чем нам еще предстоит больше всего совершенствоваться – линия атаки".

Следующий матч Тоттенхэм проведет в понедельник, приняв в гостях Фулхэм.

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