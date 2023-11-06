Главный тренер США уйдет из сборной после Олимпиады-2024

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр уйдет с поста в следующем году, сообщает The Athletic.

Он заявил, что Олимпийские игры в 2024 году станут для него последним турниром на посту главного тренера национальной команды.

"По моему мнению, цикл должен быть двухлетним. Поп (предыдущий тренер) тренировал США на Кубке мира и Олимпиаде, и теперь наступила моя очередь передать эстафету. Думаю, так и должно быть. Сейчас должно быть так: один цикл, и ты двигаешься дальше", - сказал Керр.

Стив Керр возглавил сборную США в 2022 году. В сентябре его команда остановилась в шаге от финала чемпионата мира, уступив Германии в полуфинале (111:113). В матче за третье место американцы проиграли канадцам, таким образом, остались без медалей на ЧМ.

Заявили о желании выступать за США на Олимпийских играх уже звёзды американского баскетбола, такие как Леброн Джеймс, Стефен Карри и другие.

Стив Керр в 2014 году стал главным тренером команды "Голден Стейт Уорриорз", сменив на этой должности Марка Джексона. Он четыре раза становился чемпионом НБА в качестве главного тренера.