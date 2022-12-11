Главный тренер сборной Хорватии рассказал, как команда будет играть против Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины в матче ½ финала чемпионата мира.

“Мы должны будем защищаться против Месси. Впрочем, я не планирую использовать индивидуальную опеку. Мы не использовали ее в предыдущем матче с Бразилией. Месси много бегает и любит работать с мячом. Нам важно сыграть дисциплинированно в обороне. Если мы сыграем так же, как с Бразилией, то нам нечего бояться. Мы проанализируем игру Аргентины, так как до этого особо не следили за ними. Безусловно, Месси по-прежнему остается их главным игроком. Он ведет команду за собой, но у них также есть опасные молодые игроки. Впрочем, у Аргентины есть и проблемы. В матче с Нидерландами они опустили преимущество в два мяча и дело дошло до серии пенальти”, - приводит слова Далича сайт ФИФА.

Матч Аргентина - Хорватия состоится 13 декабря.

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