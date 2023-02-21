Главный тренер сборной Аргентины оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил мнение, что нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

“Месси сам примет решение об участии на ЧМ-2026. Он сыграет на нем, если позволит здоровье. В Катаре мы выиграли чемпионский титул благодаря единству между футболистами, персоналом и фанатами. Нашим преимуществом было наличие такого игрока, как Лео. Мне очень приятно с ним работать. Я вижу, как на него равняются другие футболисты, так как он лучший”, - приводит слова Скалони ESPN.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2008 года. Всего он провел за национальную команду 172 матча, забил 98 голов и отдал 55 результативных передач.

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