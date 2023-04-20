Главный тренер ПСЖ высказался о своем будущем

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье выразил надежду, что он продолжит работать с клубом в следующем сезоне.

"В данный момент мы с Кампушем работаем над структурой состава для следующего сезона. Мы обсуждаем изменения, которые хотим внедрить, чтобы усилить команду. Я планирую остаться в клубе в следующем сезоне.

Что касается нынешнего сезона, то мы подведем итоги после его завершения. Но не стоит забывать, что нынешний сезон был уникальным, так как в его середине проводился чемпионат мира", - приводит слова Гальтье RMC Sport.

ПСЖ, набрав в 31 туре 72 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. При этом парижане вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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