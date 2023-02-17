Главный тренер ПСЖ высказался о привязанности Неймара к покеру

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье поделился мнением о поступке бразильского нападающего команды Неймара, который сыграл на турнире в покер на следующий день после поражения парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией” (0:1).

“Я поговорил с Неем и сказал ему свое мнение. Он имеет право играть в покер”, - приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ранее сообщалось, что французский клуб может избавиться от бразильца в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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