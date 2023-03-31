Главный тренер ПСЖ высказался о будущем Месси

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье поделился мнением о будущем в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси, контракт которого истекает 30 июня.

“Между клубом и Месси продолжаются переговоры. То, что они решат, – конфиденциально. В клубе есть разные мнения, как нам улучшить команду. Лично я соседоточен на завоевании титула чемпиона Лиги 1”, - приводит слова Гальтье Get French Football News.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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