Главный тренер ПСЖ указал на двери одному из звездных футболистов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике указал на двери одному из звездных футболистов команды.

Согласно информации из источника Goal, испанский тренер сказал итальянскому полузащитнику Марко Верратти о том, что он может начинать поиски нового места работы. Луис Энрике дал понять, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

В то же время Le Parisien подтверждает, что Энрике лично проинформировал Верратти о том, что он не будет выставлять футболиста в стартовый состав в текущем сезоне.

Ранее уже сообщалось о том, что Верратти ведет поиски нового клуба для себя.

Была информация, что им активно интересуется катарский клуб Аль-Араби. По данным СМИ, руководство арабской команды достигло принципиального соглашения с чемпионом Франции и готово заплатить за итальянского полузащитника около 50 миллионов евро.

Напомним, что Верратти является игроком парижской команды с 2012 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Верратти был одним из ключевых игроков команды. В общей сложности он провел 38 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей.