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Главный тренер ПСЖ указал на двери одному из звездных футболистов

Новости футбола Сегодня, 05:00
Главный тренер ПСЖ указал на двери одному из звездных футболистов Фото: твиттер ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике указал на двери одному из звездных футболистов команды.

Согласно информации из источника Goal, испанский тренер сказал итальянскому полузащитнику Марко Верратти о том, что он может начинать поиски нового места работы. Луис Энрике дал понять, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

В то же время Le Parisien подтверждает, что Энрике лично проинформировал Верратти о том, что он не будет выставлять футболиста в стартовый состав в текущем сезоне.

Ранее уже сообщалось о том, что Верратти ведет поиски нового клуба для себя.

Была информация, что им активно интересуется катарский клуб Аль-Араби. По данным СМИ, руководство арабской команды достигло принципиального соглашения с чемпионом Франции и готово заплатить за итальянского полузащитника около 50 миллионов евро.

Напомним, что Верратти является игроком парижской команды с 2012 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Верратти был одним из ключевых игроков команды. В общей сложности он провел 38 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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