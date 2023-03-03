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Главный тренер ПСЖ рассказал, сможет ли Неймар сыграть с "Баварией"

Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье сообщил, что бразильский нападающий Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской “Баварии”.

“Неймар пропустит ближайшие матчи с ”Нантом" и “Баварией”. Поэтому мы будем играть компактным блоком. Без него мы сможем выпустить трех полузащитников и двух атакующих игроков. Но я не могу сказать, что потеря Неймара - это незначительное событие. Это очень серьезная потеря", - приводит слова Гальтье RMC Sport.

Матч “Бавария” - ПСЖ состоится 8 марта. В первом матче немецкий клуб выиграл на выезде со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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