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Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб всего спустя месяц после назначения

Новости футбола Сегодня, 16:20
Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб всего спустя месяц после назначения Фото: инстаграм Луиса Энрике/Автор неизвестен

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Луис Энрике может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский специалист рассматривает возможность ухода из французского клуба из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Руководство ПСЖ сообщило тренеру, что он, по всей видимости, не сможет использовать форварда в предстоящем сезоне. Ожидается, что футболист будет исключен из основного состава, так как он отказывается подписывать новый контракт либо уходить в другой клуб.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. После этого форвард хочет перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить подписной бонус в размере 100-150 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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