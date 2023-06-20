Главный тренер ПСЖ Гальтье может возглавить другой клуб Лиги 1

“Марсель” проявляет интерес к главному тренеру “Пари Сен-Жермен” Кристофу Гальтье, сообщает La Provence.

По сведениям источника, марсельский клуб рассматривает вариант с приглашением специалиста этим летом. В “Марселе” на посту главного тренера он может заменить Игора Тудора, который ушел в отставку.

Напомним, что ПСЖ под руководством 56-летнего Гальтье стал чемпионом Франции. Несмотря на это, клуб собирается уволить тренера.