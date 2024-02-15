Главный тренер Нюрнберга иронично отреагировал на слухи про работу в Барселоне

Вокруг имени главного тренера Барселоны ныне возникает немало слухов. Среди претендентов является немецкий тренер Ханс-Дитер Флик и даже появились предположения, кто может работать с ним в штабе.

Такие слухи возникли вокруг главного тренера Нюрнберга, который выступает во Второй Бундеслиге, Кристиана Фьеля. Сам специалист в разговоре сBILDответил на них иронично:

«Я не улыбался, я громко смеялся.Сегодня был мой последний день, мои вещи собраны. Потом я отправлю открытку из Барселоны. Мой брат живет в Кастельдефельсе. Наверное, сначала я поеду к нему. У него там милый домик».

После слов Фьеля становится ясно, что тренер не покинет Нюрнберг, чтобы взять на себя меньшую роль помощника, и Барсе придется продолжить поиски тренера, который возьмет на себя бразды правления первой командой в следующем сезоне.