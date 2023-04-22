Главный тренер “Манчестер Юнайтед” назвал главную проблему команды

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг раскрыл недостатки своей команды.

Наставник считает, что его команда уязвима с психологической точки зрения внутри матчей.

"Мы не можем отрицать, что имеем проблему с психологией. Хотя наши игроки могут прийти в себя между матчами, внутри игры это сложно", - заявил тренер на пресс-конференции.

В прошлый четверг "Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги Европы, уступив "Севилье" со счетом 0:3.