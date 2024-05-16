Главный тренер Германии объяснил почему не вызвал Хуммельса и Горецку
Главный тренер Германии Юлиан Нагельсман объявил предварительный состав, который поедет на Чемпионат Европы 2024.
В заявку не попал центральный защитник Матс Хуммельс и полузащитник Леон Горецка. Наставник сборной объяснил, почему эти два игрока не попали в состав.
"Я имел долгие разговоры с ними обоими. Они очень разочарованы, это понятно. У меня были проблемы с этими разговорами раньше, как тренер клуба, это неприятно. Мне не нравилось это делать.
В конце концов, я должен принять решение в интересах команды, чтобы я объяснил, почему их не было. Понятно, что они грустные, это были не плохие разговоры, но, конечно, в жизни бывают более приятные разговоры", - заявил Нагельсман.
Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.