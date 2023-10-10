Главный тренер Франции прокомментировал ситуацию с Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Поля Погба.

Он признает, что ситуация довольно сложная, и неизвестно, сможет ли Поль снова играть за национальную сборную.

"Аллегри особенно скучает по Полу, как и я. В последнее время на него обрушилось много проблем. Он оказался в сложной ситуации. Ему придется защищать себя, это часть длительной процедуры. Все началось с допинг-пробы. Я не знаю, что его ждет завтра, но то, что с ним происходит, для него грустно", - сказал Дешам.

Также тренер сборной Франции не занимает категорической или радикальной позиции. Дешам не знает, каким будет будущее Погба, это потребует времени. Он надеется, что Поль снова найдет свою улыбку и вернется на футбольное поле.

Напомним, что повторный допинг-тест для полузащитника "Ювентуса" Поля Погба также показал положительный результат на тестостерон. В настоящее время 30-летний француз стоит перед потенциальным дисквалификацией от двух до четырех лет. Напомним, что футболист получил положительный результат на запрещенное вещество во время антидопинговой проверки после матча против "Удинезе" 20 августа. Интересно, что Погба не играл в этой игре и провел весь матч на скамейке запасных.

За сборную Франции Погба провел 91 матч, забил 11 голов и стал Чемпионом Мира в 2018 году.