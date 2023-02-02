Главный тренер "Челси" высказался о срыве перехода Зиеша в ПСЖ

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер поделился мнением о ситуации с марокканским полузащитником Хакимом Зиешем, переход которого в “Пари Сен-Жермен” сорвался.

“Хаким вернулся к тренировкам с ”Челси". История с его несостоявшимся трансфером в ПСЖ завершилась. Впрочем, Зиеш является профессионалом. Он предан футболу и мы на него рассчитываем. Он важным игроком для нас", - цитирует Поттера твиттер Absolute Chelsea.

Напомним, что переход африканца в парижский клуб не состоялся из-за неправильно высланных лондонцами документов.

В нынешнем сезоне 29-летний Зиеш провел за “Челси” 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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