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Главный тренер «Челси» признался в любви к Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 03:00
Главный тренер «Челси» признался в любви к Мбаппе Фото: твиттер ПСЖ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, что думает о ситуации, которая возникла вокруг форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как известно, француз отказался продлевать контракт со своим клубом, за что его отстранили от команды и выставили на трансфер.

Сейчас Мбаппе находится в поиске нового клуба, а “Челси”, если верить СМИ, входит в число вероятных кандидатов на его подписание.

По словам аргентинского специалиста, который в свое время руководил ПСЖ, этот вопрос должен решаться внутри парижского клуба.

"Моей команде нечего комментировать, так как мы сосредоточены на собственной реальности. На самом деле, это очень деликатная ситуация, которую должны решить в Париже. С нашей же стороны… нам нечего сказать.

Буду надеяться на то, что они разрешат ситуацию. Я люблю клуб, в котором играл и тренировал, я люблю Киллиана», – сказал Почеттино .

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции форвард забил 29 голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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