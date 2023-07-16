Главный тренер "Баварии" Тухель раскритиковал одного из лидеров команды

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подверг критике полузащитника команды Леона Горетцку.

“Я не могу гарантировать, что какой-то из футболистов будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще очень далеко. Но могу завершить, что Леон сейчас в команде. Он неудовлетворительно провел концовку прошлого сезона. Мы многого ожидаем от него, учитывая его статус. Горетцке есть куда расти, а нашей задачей является помочь ему. Но я не слышал, что у него есть планы о других командах”, - приводит слова Тухеля Sport1.

Ранее сообщалось, что Тухель попросил руководство немецкого клуба рассмотреть вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно.

28-летний Горетцка выступает за “Баварию” с 2018 года. Всего он провел за клуб 179 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2026 года.

Горетцка с 2014 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 53 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.