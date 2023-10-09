Главный тренер Баварии не удовлетворен Федерацией футбола Германии

Томас Тухель заявил на пресс-конференции, что ему не нравится решения Федерации Футбола Германии относительно товарищеских матчей.

Главному тренеру Баварии не нравится то, что сборная Германии будет проводить матчи за океаном. Кроме того, его беспокоит вопрос, почему Германия будет играть на выезде, когда через год у нее запланировано проведение Чемпионата Европы.

"Я не знаю, был бы я заинтересован играть против Мексики в Америке перед турниром, который пройдет в Германии. Я не знаю, может ли кто-то объяснить это так, чтобы я понял. Я не знаю, кто это решил. Есть разница между плотным графиком и всем, что происходит далеко от дома и в разных часовых поясах. Это предел моей терпимости. Ни один тренер мирового уровня не скажет иначе", - сказал Тухель журналистам.

Отметим, что сборная Германии проведет первые два матча под руководством Юлиана Нагельсмана. В субботу, 14 октября, Бундестим проведет игру против США, а 17 октября - против Мексики.