Главный тренер "Байер" отказался возглавить "Тоттенхэм"

Главный тренер леверкузенского “Байера” Хаби Алонсо заявил, что он не заинтересован в работе с лондонским “Тоттенхэмом”.

“Я очень доволен работой в ”Байере" и не беспокоюсь о своем будущем. Я сосредоточен на своей работе. Я обговорил это со всеми, кому нужно это знать", - приводит слова Алонсо Goal.

Напомним, что “Тоттенхэм" несколько недель назад уволил с поста главного тренера Антонио Конте, а через месяц отправил в отставку его преемника Кристиана Стеллини. В данный момент команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Райан Мэйсон.

Не пропустите: Анчелотти рассказал, где будет в следующем сезоне.