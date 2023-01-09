Главные новости дня: 9 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 января.

В Кубке Англии “Арсенал” разгромил “Оксфорд”.

В чемпионате Испании “Атлетик” и “Осасуна” сыграли вничью. Все результаты 16-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии “Аталанта” одолела “Болонью”. Результаты 17-го тура Серии А.

Украинский полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский перешел в “Марсель”.

Сборная Португалии назначила нового главного тренера.

Валлийский футболист Гарет Бэйл завершил карьеру.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро.

"Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии.

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