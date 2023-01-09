Главные новости дня: 9 января
Новости футбола Сегодня, 17:30
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 января.
В Кубке Англии “Арсенал” разгромил “Оксфорд”.
В чемпионате Испании “Атлетик” и “Осасуна” сыграли вничью. Все результаты 16-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Италии “Аталанта” одолела “Болонью”. Результаты 17-го тура Серии А.
Украинский полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский перешел в “Марсель”.
Сборная Португалии назначила нового главного тренера.
Валлийский футболист Гарет Бэйл завершил карьеру.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро.
"Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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